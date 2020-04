USF Buarcos com nova organização

A USF Buarcos informa que a partir do dia de hoje vai reiniciar o atendimento da doença aguda não respiratória aos seus utentes. Para o efeito, o utente pode dirigir-se às instalações da USF nos horários entre as 09h00 – 11h30 e as 14h00-16h30.

A USF irá, também, retomar as consultas de carácter preventivo, de forma faseada, nomeadamente vigilâncias de Saúde do Adulto, Diabetes, Saúde Infantil, Saúde Materna e Planeamento Familiar. Estas consultas serão feitas, nesta fase, por iniciativa médica, pelo que os utentes com consulta já marcada serão contactados de forma individual pela sua Equipa de Saúde e deverão seguir as instruções fornecidas via telefone.

Para entrar em contacto com esta unidade, a USF Buarcos disponibiliza o seu contacto para atendimento telefónico (233 408 230) ou por e-mail (usfbuarcosutentes@gmail.com) das 8h às 9h00 e das 17h00 às 20h00.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 204 mil mortos e infectou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 800 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal morreram 903 pessoas das 23.864 confirmadas como infectadas, e há 1.329 casos recuperados, de acordo com a Direcção-Geral da Saúde.

Os concelhos de Coimbra e da Figueira da Foz foram os únicos do território da Comunidade Inter-municipal da Região de Coimbra (CIM-RC) a registar o aparecimento de novos casos, três e dois, respectivamente, no relatório de situação epidemiológica em Portugal divulgado ontem pela Direcção Geral da Saúde (DGS), totalizando 19 casos de infectados no concelho da Figueira da Foz e 371 em Coimbra. Existe um total de 658 infectados na CIM Região Centro.

A distribuição de casos registados de infecção de covid-19 nos restantes municípios da CIM Região Centro, segundo dados ontem divulgados, caracterizados demograficamente, é a seguinte: Condeixa (60), Cantanhede (43), Tábua (34), Soure (19), Montemor (16), Mealhada (14), Penacova (14), Lousã (12), Miranda do Corvo (12), Oliveira do Hospital (12), Góis (9), Arganil (7), Mortágua (5), Mira (4), Vila Nova de Poiares (4) e Penela (3).