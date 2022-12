UC inaugura campus da Figueira da Foz na terça-feira

O Campus da Universidade de Coimbra na Figueira da Foz, que resulta de uma parceria com o município, vai ser inaugurado na terça-feira, na Quinta das Olaias, anunciou hoje a Reitoria.

Em comunicado, a mais antiga universidade portuguesa referiu que o novo campus terá “uma oferta formativa diferenciada, nas áreas do turismo sustentável, da economia de mar e da economia circular, entre outras”.

“O portfólio até final deste ano lectivo (2022/23) inclui formações, cursos breves e pós-graduações, enquadradas no projecto ‘Living the Future Academy’”, lê-se na nota.

O projecto é financiado com 16,5 milhões de euros pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito dos programas “Impulso Jovens STEAM” [estudantes de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática] e “Incentivo Adultos”

O reitor Amílcar Falcão, citado no comunicado enviado à agência Lusa, realçou que “a criação do Campus da Universidade de Coimbra na Figueira da Foz é uma oportunidade única para reforçar relações institucionais e redes colaborativas que contribuam para o desenvolvimento sustentável de toda a região”.

“Pretendemos tornar este espaço num centro dinamizador de ciência, investigação e inovação. Acredito que esta parceria com o município da Figueira da Foz nos vai fortalecer a todos”, perspectivou.

Na cerimónia de inauguração, intervêm o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, e o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão.

O programa inclui ainda duas palestras de investigadores da Universidade de Coimbra – “As alterações climáticas e o mar: tempestade perfeita”, a cargo de Miguel Pardal, director do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia, e “Figueira da Foz: a SEA of POWER for UC”, sobre a ciência no território, proferida por Luís Simões da Silva, vice-reitor para a Inovação e o Empreendedorismo.

O protocolo de cooperação para a criação, instalação e funcionamento de um campus naquela cidade foi assinado em Setembro entre as duas entidades, pelo reitor Amílcar Falcão e por Pedro Santana Lopes, presidente do município.

O acordo estabelece os termos da cedência dos espaços e imóveis que vão albergar o campus universitário, assim como as actividades (de ensino, investigação, inovação e partilha de conhecimento) que serão desenvolvidas pela Universidade de Coimbra.