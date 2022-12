Associação de Pombal distribui presentes de Natal a crianças hospitalizadas

A Associação Dimitri Francisco, com sede em Pombal, volta a distribuir presentes no dia de Natal, às crianças de três hospitais do centro do país, passando pelos serviços de Pediatria dos hospitais de Santo André, em Leiria, Distrital da Figueira da Foz e Pediátrico de Coimbra.

A associação desafiou as crianças a escreverem uma carta ao Pai Natal e a colocarem-na numa caixa de correio fictícia. Os pedidos “vão ser atendidos dentro do possível”, referiu a mesma fonte.

Segundo o presidente da associação Gilberto Francisco, a associação investiu cerca de cinco mil euros em presentes, valor que é suportado pelos elementos da associação, assim como por vários mecenas que apoiam a causa.

Foto: Jornal Terras de Sicó