Três incêndios é o balanço até ao momento

Cerca das 7 da manhã de hoje, na serra de S. Jorge, em Maiorca, deflagrou um incêndio em mato que foi prontamente combatido por ambas as corporações de bombeiros da Figueira. O sinistro ficou resolvido três horas depois, no entanto ainda arderam 1.700 m2 de área.

Segundo informação prestada por fonte do Sapadores locais, um outro fogo fustigou o Casal do Mato (Alhadas). Cerca de 700 m2 de área ardida durante duas horas de trabalho dos Voluntários e Sapadores.

Ambos os corpos de bombeiros estão a fazer patrulhamento a norte e sul do concelho, e ainda beneficiam de quatro câmaras de vigilância localizadas em Vale do Jorge (serra da Boa Viagem) e, ainda, para os limites do concelho, mais três câmaras posicionadas na Abrunheira, Mira e Montemor-o-Velho.

Esta tarde, no Bar Espanhol, um fogo, provocado por uma frigideira nos serviços da cozinha, provou danos materiais e ferimentos ligeiros no proprietário.