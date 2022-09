Treinador do Ginásio foi para o Luxemburgo

O agora ex-membro do Ginásio Clube Figueirense, José Costa, foi convidado para treinar o clube Grégenwald Hueschtert, da 1ª Divisão do Luxemburgo, no qual vai ocupar o lugar de técnico adjunto da equipa sénior e terá a seu cargo uma equipa de Formação.

Segundo nota do clube, José Costa é descrito como uma “figura carismática do Ginásio Figueirense, enquanto atleta do mais alto nível e depois como treinador das equipas de Formação, distinguiu-se também pela sua extraordinária disponibilidade e dedicação.”