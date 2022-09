CAE recebe concerto do VII Coimbra World Piano Meeting

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) vai receber este domingo, 4 de Setembro, pelas 21h30, no Grande Auditório, um concerto no âmbito do VII Coimbra World Piano Meeting | Figueira da Foz International Prize, com a participação da Orquestra Filarmonia das Beiras.

De acordo com nota da organização, o evento é considerado “inédito e já consagrado a nível nacional e internacional, organizado pela prestigiada Academia Internacional de Música “Aquiles Delle Vigne” (A2DV).” Adicionalmente, esta iniciativa conta anualmente com “mais de 100 jovens participantes e professores de grandes instituições mundiais, oriundos de 20 países”.

O concerto de encerramento deste encontro é realizado anualmente na Figueira da Foz e terá entrada gratuita, mediante levantamento de ingresso na bilheteira do CAE.