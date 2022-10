Tráfico de Seres Humanos em discussão amanhã

A Câmara Municipal da Figueira da Foz promove amanhã duas acções de sensibilização que visam abordar a temática do Tráfico de Seres Humanos (TSH) junto de “públicos vulneráveis e de profissionais” das várias áreas de intervenção (social, educação, justiça, saúde, emprego, órgãos de polícia criminal, entre outros).

A iniciativa enquadra-se na Quinzena da Igualdade 2022, este ano sob o mote nacional “Igualdade, inclusão e participação”.

“Ambas as acções são dinamizadas pela ‘Saúde em Português’ no âmbito do Projecto ‘Mercadoria Humana 4 – Projecto de Sensibilização em Tráfico de Seres Humanos’, que decorre até Dezembro de 2022, na Região Centro, tendo como missão prevenir, sensibilizar e informar grupos estratégicos e públicos mais vulneráveis para o TSH, bem como responsabilizar e alertar todos/as para os seus deveres cívicos enquanto crime público”, referiu o município.

O pequeno auditório do Centro de Artes e Espectáculos (CAE), acolhe no mesmo dia a apresentação do livro “Lenocínio vs Prostituição”, que conta com a presença do autor, João Ribeiro, e ainda com alguns convidados, das 16 às 18 horas.

A programação do evento está disponível no ‘Facebook’ do Município da Figueira da Foz.