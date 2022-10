Porto comemora 56.º aniversário dos molhes delimitadores da barra

O Porto da Figueira da Foz comemora, no próximo domingo, o 56.º aniversário da inauguração dos dois molhes delimitadores da barra, com um programa de actividades que se estende até ao dia 4 de Novembro.

No domingo, decorre o Dia Aberto do Porto da Figueira da Foz, a partir das 10 horas, com visitas guiadas em autocarro (gratuito) à área do porto comercial, mediante inscrição prévia até quinta-feira.

No mesmo dia, às 17h30, realiza-se um concerto no auditório municipal da Figueira da Foz com a actuação da Orquestra de Jazz da Escola de Artes do Centro de Artes e Espectáculos, acompanhada pela cantora Cátia Maricato.

O preço do bilhete, no valor de 2,50 euros, reverte a favor de uma instituição particular de solidariedade social (IPSS) do concelho da Figueira da Foz.

As restantes actividades a realizar até ao dia 4 de Novembro são direccionadas para a comunidade escolar, trabalhadores e parceiros de negócios.