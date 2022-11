Trabalhos na Ponte Edgar Cardoso foram adiados

A Infraestrutura de Portugal (IP) adiou os trabalhos previstos para quarta e quinta-feira na Ponte Edgar Cardoso devido às previsões de chuva forte e persistente para os próximos dias, foi hoje anunciado.

Segundo o organismo público, as novas datas para a realização das intervenções previstas no âmbito da empreitada de reabilitação e reforço daquela infraestrutura serão oportunamente divulgadas.

Estava previsto o condicionamento do trânsito, com a supressão parcial das vias da esquerda, sendo que na quarta-feira os trabalhos decorreriam no sentido norte/sul e na quinta-feira no sentido sul/norte, entre as 8h30 e as 17h30.