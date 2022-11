Marefoz assinala quarta-feira Dia Nacional do Mar

O Laboratório MAREFOZ, da Unidade Regional do MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) assinala quarta-feira, na Figueira da Foz, o Dia Nacional do Mar.

As comemorações assentam na realização do evento “Um mar de oportunidades”, organizado em parceria com a Câmara Municipal da Figueira da Foz e a Junta de Freguesia de Buarcos e São Julião.

A iniciativa pretende mostrar que a Figueira da Foz, entre o rio e o mar, “dispondo de um porto comercial e um porto de pesca, deve olhar para o mar como uma oportunidade para o seu crescimento e desenvolvimento futuro, apostando na sustentabilidade, inovação e valorização dos seus recursos”.

“As entidades organizadoras acreditam que se deve estar de olhos postos no futuro, perceber as novas oportunidades de mercado ou como valorizar as antigas, bem como inovar de forma sustentável e criar novos mercados ligados ao mar”, salienta um comunicado da FCTUC.