Trabalhos de alteração e reprogramação dos semáforos da avenida Foz do Mondego

Segundo a Câmara da Figueira, a partir das 8 horas de hoje, 21 de Maio, e até às 20 horas de sexta-feira “irão decorrer trabalhos de alteração e reprogramação do sistema de semáforos instalados na avenida Foz do Mondego, pelo que, se torna necessário interromper o seu funcionamento, bem como colocar o mesmo em regime intermitente durante períodos de tempo muito alargados”.

Segundo a mesma fonte, “em determinadas fases haverá ainda necessidade de desligar todo o sistema”. A alteração e colocação em funcionamento do sistema de semáforos no entroncamento da avenida Foz do Mondego com o arruamento no lado sul da Praça 8 de Maio, bem como pela reprogramação de todo o sistema na avenida Foz do Mondego e respectivos entroncamentos é da responsabilidade de uma empresa do Porto que trabalha nesta área.