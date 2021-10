Esta semana foram iniciadas as actividades de Ténis de Mesa do Desporto Escolar na escola Dr. João de Barros com os Torneios de Abertura contando com a presença de cerca de 30 alunos do 6º ano de escolaridade.

Na próxima semana é a vez dos torneios do 5.º ano e 3.º Ciclo que se a realizarão, respectivamente, nos dias 12 e 14 de Outubro.