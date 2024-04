Tertúlia de leitura na “Noite dos Livros Censurados”

A Biblioteca Municipal Pedro Fernandes Tomás vai acolher uma tertúlia de leitura com livros censurados, num evento intitulado “A Noite dos Livros Censurados” que pretende lembrar autores que foram e continuam a ser censurados ou banidos, bem como a “celebrar os livros como resistência e o papel que a literatura tem desempenhado no desafio aos regimes, ao longo de séculos.”

Esta iniciativa gratuita será realizada no dia 23 de abril, pelas 21 horas, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. A Biblioteca Municipal tem no seu arquivo um conjunto de livros censurados, disponíveis para os participantes escolherem textos ou excertos para poderem participar nesta tertúlia.