Obras já começaram no antigo terminal de camionagem

A Universidade de Coimbra já iniciou as obras de requalificação do antigo terminal rodoviário, para expandir o Campus da Figueira da Foz, segundo avançou ontem o jornal As Beiras.

“O concurso público foi lançado com um preço-base de 656 mil euros. De acordo com o calendário, a empreitada ficará concluída até setembro, ou seja, a tempo de iniciar naquelas instalações as atividades académicas no próximo ano letivo. Até lá, o campus continuará a concentrar a sua atividade na Quinta das Olaias, instalações igualmente cedidas pelo Município da Figueira da Foz, onde se manterá após a conclusão das obras que estão a decorrer no antigo terminal rodoviário.”