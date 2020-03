“Sou optimista por natureza, mas um optimista consciente” – Carlos Monteiro

Face à pandemia do novo coronavírus Covid-19, o presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Carlos Monteiro, expressou a sua opinião sobre a situação, deixando uma mensagem a todos os munícipes.

Num período de poucas semanas, o vírus demonstrou o potencial de abalar as bases e as fundações socio-económicas de todo o Mundo, afectando recentemente Portugal, país com vários casos registados.

Todas as cidades e autarquias estão neste momento a tentar arranjar formas de combater a propagação e o contágio do Covid-19, colaborando com os seus cidadãos. Neste âmbito, Carlos Monteiro divulgou um comunicado para o concelho da Figueira da Foz, sublinhando que se trata de “uma situação inédita que estamos a vivenciar em conjunto”.

“Somos todos potenciais alvos e, porque a vida é um valor inalienável, temos todos o dever de proteger a nossa, a dos nossos e a de todos os que nos rodeiam, agindo de forma cívica e altruísta, colocando o bem e a segurança comuns acima dos interesses individuais.”

De forma a responder às preocupações dos cidadãos, o presidente da autarquia considera “ser importante agir na medida e proporção certas tendo em conta a situação de excepção que o país vive”, sublinhando que a Câmara agido de acordo com os parâmetros indicados e estabelecidos pela Direcção Geral de Saúde (DGS) e pelo Governo, mas que “não obstante todos estes condicionalismos, continuamos a trabalhar para manter o nosso concelho limpo e cuidado.”

Carlos Monteiro expressou ainda o seu agradecimento a “todos os figueirenses que têm feito desta questão um imperativo local e nacional”, congratulando os mesmos cidadãos que “ têm agido de forma consciente, restringindo as suas acções, coordenando esforços, alterando hábitos de sociabilidade, de trabalho e de expressão de afectos.”

“Sou optimista por natureza, mas um optimista consciente”, conclui o presidente, deixando uma nota final com tom de positivismo. “Só juntos poderemos continuar a trilhar o caminho que nos permitirá derrotar este vírus e vencer esta batalha.”.