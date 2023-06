Sociedade Filarmónica Figueirense vai fazer 181 anos

Fundada a 5 de Julho de 1840, a Sociedade Filarmónica Figueirense vai celebrar o seu 181.º aniversário, promovendo diversas actividades ao longo do mês de Julho.

No dia 5 de Julho será o aniversário da colectividade, arrancando as festividades pelas 20 horas com um Cumprimento da Sociedade Filarmónica Figueirense à Sociedade Filarmónica Dez de Agosto, seguido por um mini-concerto de aniversário. As celebrações terminam com uma sessão solene, pelas 21h30, com a presença das distintas entidades.

Haverá ainda um desfile (15 de Julho), uma apresentação de livro sobre a colectividade (23 de Julho) e uma matiné dançante com o Duo SanPedro (dia 30 de Julho).