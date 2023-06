Ontem foi o dia que deu início às Festas da Cidade, com o estrear das tradicionais Festas da Sardinha, no Portinho da Gala, que contou com animação musical e muita sardinha.

As Festas da Sardinha continuarão até domingo, sendo que hoje será a vez dos José Praia & Aqua Viva subirem ao palco, pelas 20h30, para preparar a plateia para Eduardo Sant’Ana e o seu mais recente êxito “Too Much, beaucoup“.