O Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz vai receber a Sociedade de Instrução Tavaredense para apresentar o musical “Música no Coração”. A obra foi adaptada e encenada por João Miguel Amorim e terá duas sessões neste fim-de-semana, dias 18 e 19 pelas 21h30 e 16h, respectivamente.

O musical vai estar em palco no Grande Auditório do CAE com o custo do bilhete a 7 euros.