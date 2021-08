SIT Flexi – transporte flexível a pedido – arranca hoje na Figueira da Foz

O serviço de transporte flexível a pedido (SIT FLEXi), uma solução desenvolvida pela Comunidade Intermunicipal da Coimbra, a par com os municípios, vai arrancar hoje na Figueira da Foz, de forma a garantir o aumento da cobertura de rede do transporte público.

O transporte flexível vai abranger as zonas do concelho com menor cobertura de rede de transporte, totalizando cerca de 46 povoações da Figueira da Foz.

Desta forma, de segunda a sexta-feira, mediante uma chamada gratuita para efectuar a reserva – 800 200 201 – até às 15h do dia útil anterior à viagem, a pessoa em questão pode ter o serviço do transporte flexível.

À semelhança do transporte colectivo regular, também o SIT FLEXi tem circuitos, horários e paragens definidas, sendo que as deslocações apenas podem ser efectuadas dentro do concelho.