Simone fala da Figueira e de Carlos do Carmo

A cantora Simone de Oliveira realçou a carreira internacional do fadista Carlos do Carmo, e a dimensão que atingiu, da qual “os portugueses não têm noção”.

Simone recorda que “era locutora de continuidade no Casino da Figueira e apresentava os meus colegas e amigos, e um dia apresentei o Carlos [do Carmo], e fui lá para trás sossegada, até que de repente ele chamou-me: ‘Ó Simone, chega aqui’. Pensei que me tinha esquecido de algo, mas não. Ele deu-me o braço e pediu à orquestra para tocar dois tons abaixo a canção ‘The Shadow of your Smile’, que cantámos juntos e foi assim. Aprendi a cantar com outra voz”, contou Simone de Oliveira que tem o seu nome a titular o camarim número 1 do casino figueirense.

Simone disse que “Carlos do Carmo era absolutamente um homem do espectáculo, do ‘showbiz'”.

“Do Carlos fica a sua maneira de interpretar, a voz única, os poetas que trouxe, e era um homem um bocado libertário”, afirmou Simone de Oliveira, que se referiu ainda ao fadista e amigo, como “um homem interessante e inteligente”.