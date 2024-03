Sílvia Curado ensinou crianças a extrair DNA de morangos

A cientista figueirense Sílvia Curado regressou à escola básica do primeiro ciclo do Viso, que frequentou na infância.

Radicada nos Estados Unidos, a cientista dinamizou duas oficinas de ciência, no âmbito do programa “Cientista Regressa à Escola”, implementado pela Native Scientists, uma organização pan-europeia sem fins lucrativos. As crianças aprenderam de forma fácil e divertida a extrair DNA de morangos.

A iniciativa contou o apoio da Fundação la Caixa e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e a colaboração do Município da Figueira da Foz que acredita que “o programa é uma ótima oportunidade para criar pontes e estreitar relações com cientistas figueirenses que desenvolvem o seu trabalho fora da sua terra natal”.