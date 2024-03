A Escola de 1.º Ciclo de Ensino Básico do Viso comemorou o Dia Mundial da Poesia, em que vários alunos e os seus encarregados de educação participaram numa atividade de escrita de poesia com o tema “O Nosso Mundo”.

Marlene Noronha e a sua filha Maria Beatriz Saltão do 3.º A da E.B. do Viso participaram com o poema “ O mar nosso Amigo”, recitando-o à turma com slides ilustrativos, evocando “os sentimentos, a magia das palavras e a partilha de emoções” intendidos pela realização desta atividade.