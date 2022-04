Sessão de Cinema “Onoda, 10 000 Noites na Selva” no CAE

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) da Figueira da Foz apresenta, segunda-feira, 11 de Abril, pelas 21h30, no Auditório João César Monteiro, uma sessão de cinema com o filme “Onoda, 10 000 Noites na Selva”, um épico de guerra dirigido pelo francês Arthur Harari.

A longa-metragem foi premiada com o Prémio Louis Delluc – Melhor Filme Francês do Ano e com o Prémio César – Vencedor do Prémio Melhor Argumento.

O preço dos bilhetes é de quatro euros por pessoa e os mesmos estão à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.