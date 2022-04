CAE apresenta Concerto Canções de Abril

A Direcção do Centro Cultural e Desportivo da Casa do Pessoal do Hospital Distrital da Figueira da Foz vai organizar o concerto “Canções de Abril”, que vai ser apresentado no Grande Auditório do Centro de Artes e Espectáculos (CAE), no dia 25 de Abril, às 17h30.

O espectáculo vai contar com o Grupo de Cantares da Casa do Pessoal do HDFF, o Coral David de Sousa, o Grupo Coral da Casa do Pessoal dos H.U.C., o Grupo Vozes de Montemor e o Canticus Camerae Assembleia Figueirense.

A entrada é gratuita com levantamento de ingressos na bilheteira do CAE.