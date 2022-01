Na próxima segunda-feira, dia 24, pelas 21h30, haverá uma sessão de cinema no Centro de Artes e Espectáculos com o filme “Compartimento nº 6”, segunda longa-metragem do cineasta finlandês Juho Kuosmanen.

A sessão terá lugar no Auditório João César Monteiro (Pequeno Auditório), sendo que o preço dos bilhetes é de 4,00€ por pessoa, à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.