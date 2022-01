São três as mesas disponíveis para esta votação antecipada. “O número de mesas é consoante o número de inscrições e estão cerca de 1.500 pessoas inscritas”, segundo apurámos junto de fonte da autarquia figueirense.

Uma mesa na Câmara Municipal, outra no do edifício do Urbanismo e uma terceira na Casa do Paço, são estes os locais de recepção do voto de amanhã, dia 23 de Janeiro.