Sessão de Cinema “Libertad”, de Clara Roquet, no CAE

Esta sexta-feira será exibido no Centro de Artes e Espectáculos, pelas 21h30, no Auditório João César Monteiro, uma sessão de cinema com o filme “Libertad”, da cineasta espanhola Clara Roquet.

A narrativa descreve a história de Libertad, uma jovem que vivia na Colômbia com a sua avó que vai passar férias a Espanha, onde trava amizade com Nora, filha de uma família catalã burguesa em férias, no que é referido por nota deste espaço cultural como “uma deslumbrante crónica adolescente da passagem à idade adulta num Verão na costa da Catalunha”.

O filme foi galardoado com os Prémios Goya 2022 de Melhor Jovem Realizadora e Melhor Actriz Secundária (Nora Navas).

O preço dos bilhetes é de quatro euros por pessoa e que os mesmos estão à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.