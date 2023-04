O Centro de Artes e Espectáculos vai apresentar hoje, pelas 21h30, uma sessão de cinema com o filme “Filhos de Ramsès”, de Clément Cogitore, sendo que de seguida haverá um Café Concerto, no Jardim Interior, com a musicalidade da Orquestra de Jazz da Escola de Artes do CAE.

O preço dos bilhetes para a sessão de cinema vão ter o valor de quatro euros por pessoa, disponíveis na bilheteria do CAE e na Ticketline. A entrada para o concerto será livre.