Mural de homenagem a artista plástico João de Azevedo

A Câmara de São Brás de Alportel inaugura na segunda-feira, no centro desta cidade algarvia, um mural de homenagem ao artista plástico figueirense já falecido João de Azevedo, foi hoje divulgado.

Em comunicado de imprensa, a autarquia refere que o mural “eternizará o artista plástico na aldeia onde escolheu viver grande parte da sua vida”, através de uma capa de um dos discos de Zeca Afonso.

João de Azevedo nasceu em 1950 na Figueira da Foz e é descrito como um homem “singular no olhar, são-brasense de coração, que à sua partida deixa saudade imensa pela sua dimensão de artista e, sobretudo, pela grandeza dos Homens Simples, que sempre trouxe no seu sorriso” e ainda como um “eterno defensor dos ideais do 25 de Abril de 1974”.

Segundo a nota, o mural nasceu de um desafio lançado pela família do artista, falecido em 26 de Abril de 2020, e foi produzido por Jaime Franco, com a participação artística do algarvio Sen e de Hugo Azevedo, director de fotografia, realizador e sobrinho do artista.