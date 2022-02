Halyna Hhylava, natural da Ucrânia, mais exactamente de Borchiv (concelho de Ternopil), reside e trabalha na Figueira desde 2002. Fala português, com relativa fluidez, e gosta de viver por cá.

“Não penso sair da Figueira, foi logo a terra para onde viemos. Até já comprei apartamento”, diz. Halyna vive com o marido e ambos estão preocupados com a filha e neta que residem na Ucrânia, a cerca de 500 quilómetros da capital Kiev e a 200 da fronteira com a Polónia.

“Lá não se vive mal…”, disse a’ O Figueirense. Quando fala ao telefone com a filha sente -se o “medo ” de tudo. A Ucrânia é democrática, tem petróleo… daí esta situação”, pensa e diz Halyna Hhylava.

Desenvolvimento na edição papel.