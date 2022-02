Incêndio extinto no Centro Ecuménico

O alerta foi dado passavam 38 minutos da meia noite. Um incêndio que queimou esta noite um héctar de propriedade, deflagrou no interior do Centro Ecuménico de Reconciliação da Figueira da Foz, situado em Vais, Buarcos. O fogo foi dado como extinto uma hora depois de um popular ter avisado os bombeiros.

Ao local do sinistro acorreram elementos dos Bombeiros Sapadores e Voluntários, apoiados por três viaturas, para além da PSP da Figueira da Foz.

Segundo fonte dos bombeiros, em declarações exclusivas a ‘O Figueirense, “o alerta foi mesmo em tempo certo já que o vento intermitente estava a puxar as chamas para as copas das árvores”. Refira-se que no passado dia 10 deste mês houve outro no incêndio no mesmo local.