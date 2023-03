Secções de futebol e futsal do Ginásio foram certificadas com classificação máxima

No fim-de-semana passado foi realizada a entrega de placas e certificados às entidades formadores de futebol e futsal, no Hotel D. Inês, em Coimbra, relativas à época 2021/2022.

Na cerimónia estiveram presentes os representantes de mais de três dezenas de clubes filiados na Associação de Futebol de Coimbra, sendo que a Vice-Presidente do Ginásio, Alice Mano-Carbonnier e o director responsável pela Secção de Futebol do Clube, Pedro Simões, foram os representantes do clube figueirense que receberam o certificado de três estrelas, correspondente à classificação máxima para clubes que têm apenas equipas de formação, como é o caso do Ginásio.