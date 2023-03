Casino da Figueira da Foz com evento dedicado à gastronomia penacovense

O Casino da Figueira da Foz acolhe em 15 de Abril o evento “Sabores de Penacova”, com um jantar confeccionado pelos restaurantes de Penacova e com uma ementa pensada na gastronomia penacovense.

O evento, promovido pela Câmara de Penacova, vai contar com arroz de lampreia, peixinhos do rio e doçaria “com origem no mosteiro de Lorvão”, nomeadamente as nevadas e pastéis de Lorvão, referiu o município.

O jantar, que tem um custo de entrada de 50 euros, vai ainda contar com a actuação do cantor Fernando Pereira e do coro Divo Canto.

“Este ano completam-se 25 anos desde a primeira edição do festival da lampreia, que acontece em Penacova, anualmente, quase sempre em finais de Fevereiro. Neste quarto de século, a gastronomia deu um forte impulso ao turismo local e aumentou a notoriedade de Penacova. Por isso, achámos que este evento no Casino da Figueira era o momento certo para prestar homenagem àqueles que contribuíram para este percurso”, referiu o presidente do município, Álvaro Coimbra, citado na nota de imprensa daquela autarquia.