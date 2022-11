Santana Lopes pede articulação entre a ciência e as comunidades locais

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Câmara Municipal da Figueira da Foz promoveram uma sessão pública de esclarecimento relativa à orla costeira, que decorreu ao final da tarde de ontem, no Auditório Municipal.

Para a defesa da zona costeira, Pedro Santana Lopes frisou que “a solução passa por uma conjugação de esforços muito grande entre o saber académico e o saber das comunidades locais”.

Com o arrastar do problema, o autarca destacou que “quem é da Figueira e viveu cá toda a vida está farto de ser gozado” e garantiu que o município “não quer passar a outras formas de luta, mas se for preciso serão usadas”.

Numa altura em que “a praia da Cova-Gala é a maior preocupação”, José Carlos Pimenta Machado, vice-presidente da APA, apresentou soluções a curto, médio e longo prazos para a protecção da zona costeira. Numa estratégia que passa pelo “balanço sedimentar”, está previsto para 2030 “o primeiro sistema fixo (‘bypass’) em Portugal Continental”, com um custo de 72,2 milhões de euros.

No período de esclarecimentos, os presidentes das freguesias de S. Pedro e de Marinha das Ondas, a sul do concelho, destacaram o “apoio que tem vindo a ser cedido” pelo presidente da Câmara e demonstraram a preocupação com o Inverno deste ano e a possível danificação das habitações e vidas em risco que o avanço do mar pode causar nas praias da Leirosa e da Cova-Gala”.