Lisa Gerrard e Jules Maxwell no CAE

No próximo dia 27 de Novembro, pelas 21h30, o Centro de Artes e Espectáculos (CAE) apresenta um concerto com Lisa Gerrard e Jules Maxwell, onde será apresentado o seu mais recente álbum “Burn”, aclamado criticamente e “acompanhado de visuais cinematográficos deslumbrantes criados especificamente para a obra”.

Segundo nota do CAE, esta obra artística conjunta foi desenvolvida no âmbito do festival Misty Fest, juntando a cantora e compositora Lisa Gerrard, um dos elementos-chave do grupo Dead Can Dance, ao irlandês Jules Maxwell, compositor para dança e teatro e teclista da mesma banda.

Os bilhetes estão disponíveis para venda na bilheteria do CAE e na Ticketline com o preço de 20 euros por pessoa.