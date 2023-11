Rui Veloso Trio amanhã no CAE

O Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz apresenta amanhã, pelas 21h30, no Grande Auditório, o espectáculo Rui Veloso Trio – um concerto intimista com trio de guitarras.

“São mais de quarenta anos de canções do cantor, compositor e guitarrista, Rui Veloso, que continua a levar a sua música, agora também de todos nós. E uma vez num concerto do Rui Veloso, afinem-se as vozes, para cantar em uníssono todas as canções de várias gerações. Um concerto a não perder”, adiciona nota sobre o espectáculo.

O concerto já se encontra com lotação esgotada.