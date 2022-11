Rui Costa estreia as novas cores da Intermarché-Wanty-Gobert em Portugal na Figueira Champions

Está confirmada a presença da Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux na “Figueira Champions / Casino Figueira”, onde Rui Costa vai fazer a sua estreia em Portugal com as novas cores da equipa belga.

O Campeão Mundial de Fundo de 2013 está entre os seleccionados desta formação WorldTour, para alinhar dia 12 de Fevereiro de 2023 naquela que será a primeira prova internacional de classe 1.1. realizada no nosso país.

O corredor português é um dos destaques da estrutura belga e está confirmada a sua presença no pelotão da clássica que se estreia em Portugal, com 190 km de percurso pelas 14 freguesias da Figueira da Foz e transmissão televisiva para todo o mundo.

Recorde-se que a Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux realizou uma das melhores épocas em 2022, reconhecimento que lhe valeu a quinta posição do ranking mundial por equipas desta temporada. É a primeira confirmação da organização da “Figueira Champions / Casino Figueira”, com esta estrutura do escalão WorldTour, o principal do ciclismo mundial.