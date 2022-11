Hugo Almeida adverte que Portugal tem de provar qualidade

A selecção portuguesa tem de expor a qualidade dos seus futebolistas no Mundial2022, recomenda o ex-internacional Hugo Almeida, colocando a formação orientada por Fernando Santos no elenco de candidatos à conquista do título.

“Hoje, já não há jogos ganhos fora das quatro linhas, mas Portugal tem muita qualidade. Reúne alguns dos melhores jogadores, que actuam nas melhores equipas, e o melhor do mundo e de todos os tempos [Cristiano Ronaldo]. Temos de ser candidatos e assumi-lo. Não há ninguém que possa negar isso, embora se tenha de o provar”, reiterou o ex-avançado, natural da Figueira e que somou 57 internacionalizações e 19 golos, entre 2004 e 2015.

A 22.ª edição da prova realiza-se no Qatar, entre este domingo e 18 de dezembro, em plena temporada 2022/23, com Portugal a encarar Gana (na quinta-feira), Uruguai (dia 28) e Coreia do Sul (2 de Dezembro), orientada pelo treinador luso Paulo Bento, no Grupo H.

“Esperamos sempre o melhor. O mundo inteiro já sabe que a selecção nacional tem muita qualidade e atletas que fazem a diferença de um momento para o outro. Tenho a certeza de que somos uma das candidatas e temos todas as possibilidades de ganhar o Mundial. Agora, uma coisa é falarmos, outra é os jogadores provarem isso lá dentro”, disse.