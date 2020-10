Rotary Club vai realizar uma palestra com o tema “Construir Cidade”

O Rotary Club vai realizar uma palestra online com o tema “Contruir Cidade”, para falar dos desafios – em matéria de sustentabilidade económica, ambiental e social – que se colocam à construção e gestão das cidades num mundo crescentemente urbanizado e sobre o contributo das novas gerações neste processo construtivo, de reabilitação e manutenção da Cidade.

A palestra vai ter como convidado o Eng. João Armando Gonçalves, docente no ISEC, e conta com Francisco Oliveira Martins, presidente do clube rotário, como moderador.

A sessão vai tomar forma em directo pela página do facebook do Rorary Club da Figueira da Foz, pelas 21h30 de hoje.