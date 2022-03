Rotary Club da Figueira da Foz festeja o 84º aniversário

O Rotary Club da Figueira da Foz assinalou o seu 84º aniversário, em cerimónia festiva, reforçando o seu quadro social com a entrada de dois novos sócios, ambos com actividade profissional no concelho da Figueira da Foz. Pedro Silva Santos, médico pneumologista, e Sérgio Correia, engenheiro electrotécnico, sócio gerente das empresas Streak- Automatismos Industriais Lda e Soluv Lda.

A sessão contou com a presença do Vereador Manuel Domingues, em representação da Câmara Municipal, e rotários de Coimbra, Leiria, Montemor-o-Velho e Albergaria-a-Nova.

O Rotary Club da Figueira, fundado em 8 de Março de 1938, é o clube de serviço mais antigo da cidade e o quinto clube rotário mais antigo do país.