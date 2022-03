Custo dos combustíveis preocupa bombeiros

“Actualizar os salários dos técnicos de ambulância de socorro, consoante o grau de exigência das suas funções”, foi a reflexão principal deixada por Lídio Lopes, na qualidade de presidente dos Bombeiros Voluntários locais esta amanhã, na sessão de abertura do Conselho Nacional de Bombeiros que decorreu na Figueira da Foz, e que foi aberta pelo presidente da Câmara, Pedro Santana Lopes.

Este órgão da Liga dos Bombeiros Portugueses, reunido no Casino Figueira e que juntou cerca de 100 participantes, suspendeu os trabalhos que decorreram ao logo do dia para continuar em data posterior. “Em dia a determinar, no princípio de Abril mas será novamente na Figueira da Foz”.

Entre os vários assuntos em discussão, estiveram o custo do combustível, o regulamento de fardamentos e a problemática do transporte de doentes relativamente ao INEM.