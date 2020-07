Rotary Club da Figueira aborda hoje o tema da pandemia em palestra na Internet

Hoje, quinta-feira, José Aranda da Silva fala sobre A pandemia COVID-19. Saúde pública e respostas terapêuticas., a partir das 21h30 e a sua intervenção será transmitida em directo através da página http://www.facebook.com/rotaryfigueira/ .

A iniciativa é do Rotary Club da Figueira a Foz e terá moderação do presidente daquele clube de serviços, Francisco Oliveira Martins.

“Em ligação directa com o clube rotário figueirense, José António Aranda da Silva – ex-presidente do Infarmed, ex-bastonário da Ordem dos Farmacêuticos e actual administrador da Fundação para a Saúde /SNS – vai partilhar opinião e reflexões sobre os importantes desafios provocados pela crise sanitária do Covid-19”.