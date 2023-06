Rotary Club apresenta espectáculo inclusivo no Teatro Trindade

“Vôo da Borboleta” é o nome do espectáculo inclusivo, organizado pelo Rotary Club da Figueira da Foz, com música, teatro e dança, que será apresentado no Teatro Trindade (Buarcos), esta sexta-feira (30 de Junho), pelas 21 horas.

O espectáculo conta com a participação conjunta de jovens que integram os projectos da APPACDM (Coimbra), da Associação Olhar 21 (Coimbra) e do projecto Aproximar, promovido pelo Município de Santa Maria da Feira.

O preço é de cinco euros por pessoa, com bilhetes à venda na entrada daquele espaço cultural.