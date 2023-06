Areal da Figueira vai ter duas piscinas de água salgada aquecida em Julho

O presidente da Câmara da Figueira da Foz anunciou hoje que a cidade vai ter duas piscinas de praia com água salgada aquecida através de energia solar, que deverão estar concluídas até ao final de Julho.

Inicialmente estava apenas prevista uma, para o areal de Buarcos, entre os passadiços e a avenida do Brasil, mas Pedro Santana Lopes revelou que afinal vão ser duas estruturas idênticas, com a segunda a ser instalada em São Julião, em frente à pista de atletismo.

O anúncio foi feito hoje no final da discussão pública sobre o areal urbano, que praticamente lotou o pequeno auditório do Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz.

As piscinas serão idênticas àquela que foi instalada em 2022 em Vila Nova de Gaia, com 25 por 20 metros e profundidade máxima de um metro, num projecto desenvolvido pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Cada estrutura representa um investimento na ordem dos 100 mil euros, que deverão ser financiados pelo Turismo de Portugal, através das receitas de jogo do Casino.

O edil anunciou ainda que a praia vai ter este ano três veículos eléctricos de ‘transfer’ (semelhantes a um carrinho de golfe), em vez de um, que foi estreado em 2022, para transportar os banhistas pelo areal, encurtando distâncias.