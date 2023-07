Robôs no Hospital

O Hospital da Figueira tem já ao dispor três robôs que encaminham os utentes a vários serviços e transportam medicamentos, amostras de laboratório e alimentos.

Os novos robôs (SwiftBot) terão como principais funções o modo guia (para o encaminhamento dos utentes) e modo entrega de mercadorias.

“Numa primeira fase, dois dos robôs ficarão na portaria principal e terão como função o encaminhamento de utentes para a Imagiologia, Consulta Externa de Pediatria, Hospital de Dia de Diabetes, Serviços Farmacêuticos, Nutrição e Dietética, Medicina Física e Reabilitação, Urgência e Internamentos. O terceiro robô terá o seu ponto de carregamento perto dos serviços farmacêuticos para auxiliar no transporte de medicamentos”, refere fonte do Hospital.

Não obstante a sua localização, os três robôs estão programados para ambas as tarefas e estão dotados de compartimentos de entrega totalmente fechados e com activação das portas por código pessoal garantindo assim a segurança, higiene e privacidade.

O seu algoritmo de análise de ambiente em tempo real fornece a capacidade aos robôs de se manobrarem em espaços altamente complexos e dinâmicos, moverem-se para trás e para fora do caminho, se necessário, detectarem pessoas nas proximidades e permitir que elas passem antes de continuar com a sua tarefa. Combinado com a funcionalidade que conecta o SwiftBot a outros dispositivos e infraestruturas, os robôs utilizam elevadores por conta própria. “Também vêm com um botão de alarme para poderem ser parados sempre que se justifique”.

Durantes as próximas semanas serão concebidos materiais gráficos para identificar os percursos dos robôs e os seus pontos de paragem, serão dadas formações e, gradualmente, serão introduzidos novos percursos e locais de paragem.

O projecto Roboplus é cofinanciado a 85 por cento pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, COMPETE 2020, do Fundo Social Europeu e visa modernizar e melhorar a experiência dos utentes e adaptar o Hospital com meios que auxiliem na prestação de cuidados.