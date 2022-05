“Rio Sombrio” seleccionado para festival de teatro em Lisboa

A peça de teatro “Rio Sombrio”, com actores da escola de teatro do Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz e encenada por Guilherme de Bastos Lima, foi seleccionada para fazer parte do festival de teatro “Panos”, que vai ocorrer no Teatro Nacional Dona Maria II, dia 14 de Maio, pelas 19 horas.

“O Panos é um festival de teatro, promovido pelo TNDMII, que lança 3 textos inéditos para serem feitos por jovens. Eu próprio, participei enquanto aluno em 2013 e conseguimos ir a Lisboa. Hoje enquanto professor, achei que podia dar a possibilidade aos meus alunos de participar.”, diz-nos Guilherme e acrescenta: “Fiquei surpreendido e muito feliz. Não é fácil, são muitos grupos, alguns com com condições técnicas e financeiras mais favoráveis, outros de escolas profissionais de teatro e ainda outros que fazem há anos o festival. O importante é estimular o gosto pelo teatro e pela arte nas gerações mais novas, dar-lhes ferramentas de comunicação e quiçá descobrir os artistas do amanhã.”

A peça regressa pela última vez no próximo sábado, dia 7 de Maio, ao Auditório Municipal do Museu, pelas 21h30, entrada livre.