AHBVFF promove 1º Congresso Jovem por um Futuro Seguro

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz (AHBVFF) vai organizar o 1º Congresso Jovem por um Futuro Seguro, no dia 10 de Maio, no Centro de Artes e Espectáculos, no âmbito de promover a área da segurança e de conseguir uma sociedade mais participativa, numa “relação biunívoca entre o pensar global e agir localmente, e o pensar local e agir globalmente”.

Segundo nota divulgada pela associação, na iniciativa irão juntar-se 20 jovens alunos da cada uma das cinco Escolas Secundárias do concelho – Dra. Cristina Torres, Dr. Bernardino Machado, Dr. Joaquim de Carvalho, Escola Profissional da Figueira da Foz e Instituto Tecnológico e Profissional da Figueira da Foz – num total de 100 jovens, aos quais se juntam 20 jovens Bombeiros Voluntários, num evento que incluirá três painéis e uma conferência, acompanhados por debates ao longo da sessão.