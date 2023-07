RFM Somnii é já neste fim-de-semana

Já falta pouco para a nona edição do festival de música electrónica RFM SOMNII, que vai ter lugar na Praia do Relógio, na Figueira de Foz, nos dias 7, 8 e 9 de Julho, trazendo à cidade artistas de música electrónica de renome internacional, com destaque para James Hype, Alok, Claptone e Oliver Heldens.

No dia do arranque (7 de Julho), o cabeça de cartaz é James Hype, actuando ainda Blasterjaxx, D-Strurb, Example, Julian Jordan e Pedro Casanova.

No dia 8 de Julho, Alok estará de regresso e a produtora do festival define-o como a “grande estrela de um line-up de sonho”, contando-se também nesse dia com as actuações de Kshmr, Le Twins, Mariana Bo, Mike Williams, Riton e Sevek.

A fechar o RFM Somnii, no dia 9 de Julho, os destaques vão para Oliver Heldes e Claptone, sendo este último “uma das estrelas mais desejadas” do festival, levando ainda ao palco Joel Corri, Marc Vedo, Tiger Lewis e Warface.

Rich & Mendes, os DJs residentes do RFM SOMNII, encerrarão os espectáculos todas as noites.