Figueira Beach Rugby contou com 56 equipas de dez países diferentes

No fim-de-semana passado foi realizada a 13.ª edição do Figueira Beach Rugby International com a presença de 56 equipas, num total de 900 atletas em representação de 10 Países.

O evento trouxe uma multitude de pessoas à Praia de Buarcos, que assistiram às 195 provas do quadro competitivo, em que os franceses Les Minots e as portuguesas do Sport Rugby se sagraram campeões desta competição, derrotando nas finais os Holandeses Jagerbombers e as Portuguesas da Agrária de Coimbra, respectivamente.

FOTO: Município da Figueira da Foz