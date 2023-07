Com início hoje e até domingo, o “maior sunset de sempre” regressa à Figueira da Foz, com promessa de animação na Praia do Relógio e música electrónica dos variados artistas de renome internacional ao longo do fim-de-semana.

O destaque para o programa do primeiro dia do festival é James Hype, DJ do Reino Unido, conhecido pelas suas actuações ao vivo e “considerado por muitos como um dos melhores DJs da actualidade”, refere nota da produtora do evento.